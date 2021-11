Dragon Quest X Offline: Square Enix svela nuovi dettagli sulla riedizione del JRPG

Square Enix ha pubblicato nuove interessanti informazioni sulla riedizione di Dragon Quest X Offline accompagnandole con screenshot inediti che introducono un nuovo ambiente di gioco che prende il nome di Puku Land Continent.

La riedizione offline del famoso MMORPG pubblicato nel lontano 2021 torna a far parlare di se grazie alle nuove informazioni fornite da Square Enix. Il publisher ha in particolare svelato uno dei continenti di Astoltia che faranno da teatro alle avventure proposte in Dragon Quest X Offline: il continente di Puku Land è un territorio dal clima temperato governato dai Poppets, il popolo dei fiori. Le particolari condizioni climatiche permettono infatti ai prati di fiorire in ogni stagione tanto i fiori sono diventati il fulcro della cultura di questa terra. Al centro del continente si erge poi la Silver Hill, una collina in cui tutto è tinto d'argento.

Gli abitanti di questi luoghi prendono il nome di Poppets, un popolo che ama ridere e sognare con una grande passione per tutto ciò che è divertente e una spiccata propensione alla curiosità. Puku Land offre una grande varietà di ambienti urbani come la capitale Megistris, Pukulett Village, la Glistering Great Wild Mild, Olphea Town e tanto altro.

L'uscita sul mercato orientale di Dragon Quest X Offline è fissata per il prossimo 26 febbraio 2022 mentre non è ancora chiaro se il gioco approderà anche in occidente. Nell'attesa di saperne di più vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Dragon Quest X Offline.