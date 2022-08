Dragon Quest X Offline: trama, location e personaggi in una valanga di nuove immagini

Quando mancano appena due settimane all'uscita in Giappone, Square Enix ha divulgato una bel po' di nuove informazioni e immagini su Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, versione single-player dell'MMORPG lanciato originariamente nel 2012 su Wii e successivamente approdato pure su Wii U, PC, Android, Nintendo 3DS, PS4 e Switch (senza mai varcare i confini del Sol Levante).

L'avventura solitaria di Dragon Quest X Offline comincia nel pacifico villaggio di Tenton, dove il protagonista, in compagnia di suo fratello, trascorre le giornate sperimentando senza successo le arti alchemiche. I loro genitori, purtroppo, sono venuti a mancare dieci anni prima. All'inizio dell'avventura i giocatori potranno scegliere il nome, l'aspetto e persino l'età del protagonista, dettagli che influenzeranno i dialoghi del gioco.

Gli abitanti del posto sono autosufficienti e non commerciano con gli stranieri. Tenda, la sacerdotessa di Tenton, ha lanciato un incantesimo con lo scopo di nascondere il villaggio dalla vista dei mostri e mantenere la pace. Tra gli altri personaggi non giocanti figurano Singh, il suo giovane nipote, e Galapagod, una divinità con le sembianze di una tartaruga che veglia su Tenton da mille anni.

Un giorno la sacerdotessa pronuncia una terribile profezia, secondo la quale il villaggio verrà distrutto da una "Grande Calamità". Per scampare a questo infausto destino, il protagonista, aiutato da suo fratello e da Singh, è chiamato ad imbarcarsi un viaggio alla ricerca dei "Flowers of Tenth". Al suo ritorno, il gruppo trova il villaggio avvolto nelle fiamme. Il responsabile è Nelgel the Netherlord, il quale, non pago, uccide pure il protagonista. Tuttavia, un misterioso potere guida la sua anima verso la reincarnazione in una delle cinque razze. Prende così il via il vero viaggio, al termine del quale dovrà sconfiggere Nelgel e riacquisire la forma umana.

Potete ammirare i personaggi e i luoghi di cui abbiamo parlato nelle immagini allegate in calce a questa notizia. Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline è atteso in Giappone per il 15 settembre su PS4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch. Purtroppo, non è ancora stato confermato per l'Occidente.