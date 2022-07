Dragon Quest X Offline in video: tanto gameplay inedito dal Giappone

Nel corso di un evento in streaming organizzato dalla divisione nipponica di Square Enix, gli sviluppatori di B.B. Studio hanno mostrato delle scene di gameplay inedite di Dragon Quest X Offline, la riedizione per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch dell'iconico MMORPG lanciato nel 2012 su Wii.

In questa sua nuova versione, Dragon Quest X vanterà diversi contenuti inediti che, nelle intenzioni degli sviluppatori, amplieranno in maniera sensibile il perimetro ludico dell'originario Rise of the Five Tribes.

Tra gli interventi promessi dagli studi B.B. troviamo ad esempio la presenza di 10 personaggi guest che accompagneranno il protagonista nel viaggio che deve intraprendere: ogni membro del party avrà un suo background narrativo e starà ai giocatori scoprirlo per favorire il loro ingresso nel gruppo dei combattenti.

Oltre ai nuovi personaggi di Dragon Quest X Offline, ci sarà anche un episodio inedito ambientato nel continente di Ogreed e incentrato sulle gesta compiute da Garmy e Himea; spazio poi a una seconda avventura aggiuntiva che verterà, questa volta, attorno alla figura della giovane Fifi. Sono previste anche delle sorprese per quanto concerne l'utilizzo dello Spell of Restoration per iniziare da subito la partita dal livello 70.

Il trailer propostoci da Square Enix fissa il lancio di Dragon Quest X Offline al 15 settembre, ma solo in Giappone. L'uscita in Occidente della riedizione attualizzata del JRPG dovrebbe avvenire successivamente su PC, PS4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.