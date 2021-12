Dragon Quest X offrirà nuovi personaggi ed avventure nella versione Offline

Nonostante Square Enix abbia confermato che Dragon Quest 10 Offline è in ritardo ed uscirà nell'estate 2022, resta alta la curiosità attorno a questa nuova edizione del decimo capitolo della storica serie JRPG, uscita originariamente in versione Online nel lontano 2012 su Wii.

In attesa del suo esordio, emergono diversi nuovi dettagli su Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline, che offrirà diversi contenuti in più rispetto alle precedenti versioni. Anzitutto, ci saranno 10 personaggi guest che affiancheranno il protagonista nel corso della sua avventura. Ciascuno di questi particolari compagni avrà una propria vicenda personale da affrontare, e ci seguiranno fino a quando non avranno risolto i loro problemi. Molti di loro potranno inoltre unirsi ai combattimenti, dandoci supporto con i loro attacchi ed abilità.

La versione Offline introdurrà inoltre un episodio inedito non ripreso da Dragon Quest X Online: questo nuovo contenuto è ambientato nel continente di Ogreed del passato e saremo affiancati da due nuovi personaggi, Garmy ed una versione più giovane di Himea. L'avventura inedita si prospetta molto corposa, ricca di combattimenti e incontri lungo il cammino. Non si tratterà però del solo contenuto inedito, dato che gli sviluppatori hanno preparato anche una nuova avventura incentrata sulla figura della giovane Fifi, che si prospetta anch'essa piena di azione e momenti coinvolgenti.

Infine, una volta completato Dragon Quest X Offline, i giocatori sbloccheranno la possibilità di utilizzare lo Spell of Restoration nella chiesa: ciò permetterà di poter iniziare una partita alla versione Online del gioco partendo subito al livello 70. Considerato però che Dragon Quest X Online è esclusiva giapponese, molto difficilmente questa meccanica verrebbe inserita all'interno di un'eventuale versione occidentale dell'edizione Offline. A tal proposito, tra l'altro, ricordiamo che per il momento Dragon Quest 10 Offline non è confermato per l'occidente, sebbene non sia ovviamente da escludere che Square Enix possa decidere di portare in futuro il gioco anche in Europa e Stati Uniti.