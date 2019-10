Dragon Quest XI e Code Vein tra i più venduti in Giappone la scorsa settimana

Come avviene ormai ogni settimana, anche oggi sono state pubblicate le classifiche di vendita hardware e software giapponesi della settimana che va dal 23 al 29 settembre e, senza particolari sorprese, ad occupare il primo posto troviamo la versione Nintendo Switch di Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta.

Ottimi risultati anche per Code Vein, il soulslike degli autori di God Eater che sta avendo un discreto successo anche in territorio giapponese, dove ha raggiunto il secondo posto dei videogiochi più venduti in sole 48 ore dal lancio.

Ecco di seguito la classifica dei giochi più venduti:

[Switch] Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta – Definitive Edition (comprende le copie vendute della Limited Edition) (Square Enix, 09/27/19) – 303,204

[PS4] Code Vein (Bandai Namco, 09/27/19) – 60,843

[PS4] Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (Koei Tecmo, 09/26/19) – 53,428

[Switch] The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo, 09/20/19) – 45,775 (187,150)

[PS4] Ys IX: Monstrum Nox (Falcom, 09/26/19) – 45,378

[PS4] FIFA 20 (Electronic Arts, 09/27/19) – 43,751

[PS4] World of War Z (H2 Interactive, 09/26/19) – 27,872

[PS4] Monster Hunter World: Iceborne Master Edition (Capcom, 09/06/19) – 26,324 (346,239)

[Switch] Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (Koei Tecmo, 09/26/19) – 25,538

[Switch] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 14,731 (644,445)

Il debutto di Dragon Quest XI su Switch ha anche trainato le vendite dei due modelli della console Nintendo, che ha piazzato 115,732 unità "standard" e 80,757 Lite.

Sapevate che Code Vein è uno dei titoli PC di Bandai Namco di maggior successo? Il gioco ha anche raggiunto un più che discreto record di utenti connessi su Steam a poche ore dal debutto.