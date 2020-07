Dragon Quest XI S Definitive Edition arriva su Xbox One, PC e Game Pass: trailer e data!

Prende finalmente il via la conferenza Microsoft dedicata alle novità in arrivo nell'universo verdecrociato e, come promesso, il pre-show porta con sé i primi annunci.

Tra questi, la conferma che la celebre serie JRPG di Dragon Quest è pronta a sbarcare per la prima volta su piattaforme Xbox. Per l'occasione, è stato scelto il più recente esponente del franchise, ampiamente apprezzato tanto dal pubblico quanto dalla critica videoludica. Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition è infatti pronto a compiere un nuovo debutto, annunciato con un trailer appositamente dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Gli amanti di Dragon Quest potranno giocare l'undicesimo capitolo della serie su Xbox One e Windows PC a partire dal prossimo 4 dicembre. Ma non solo: nella medesima data, Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition approderà anche nel catalogo del servizio di abbonamento Xbox Game Pass. Tra le caratteristiche distintive di quest'edizione del gioco figura la possibilità di vivere il l'avventura sia in grafica moderna e 3D sia con un approccio più nostalgico, in due dimensioni.



Sulle pagine di Everyeye, potete trovare la recensione della versione definitiva di Dragon Quest 11 realizzata dal nostro Antonello "Kirito" Bello in occasione del lancio del JRPG su Nintendo Switch.