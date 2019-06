Dragon Quest XI S per Nintendo Switch ha finalmente una data d'uscita!

Durante il Nintendo Direct E3 2019 in onda mentre vi scriviamo, Square Enix si è finalmente decisa ad annunciare la data d'uscita di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta S - Definitive Edition.

La nuova versione del JRPG sviluppata appositamente Nintendo Switch verrà pubblicata il 27 settembre 2019. La data di lancio è stata mostrata al termine del trailer che potete visionare in cima a questa notizia!

Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta S, ricordiamo, includerà nuove storie dedicate ai compagni del party, un'inedita colonna sonora orchestrale e la possibilità di passare dalla grafica in 3D a quella nostalgica in 2D in qualsiasi momento. Il titolo è disponibile anche su PC e PlayStation 4, ma non è ancora chiaro se i contenuti aggiuntivi arriveranno anche su queste piattaforme.