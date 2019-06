Dragon Quest XI S per Nintendo Switch si mostra in un lungo video gameplay

Dopo una lunga attesa, Dragon Quest XI S per Nintendo Switch ha finalmente ricevuto una data di lancio durante il Direct trasmesso in occasione dell'E3 2019. Il titolo di Square-Enix, che farà il suo debutto sulla console ibrida il 27 settembre, si è ora mostrato in una lunga sessione di gameplay.

Il filmato, mostrato durante il Nintendo Treehouse e che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, consente di dare uno sguardo a diverse caratteristiche della produzione, partendo dall'esplorazione del mondo di gioco, passando per le fasi di combattimento e la personalizzazione del nostro protagonista "Il Lucente". Possiamo inoltre ammirare la splendida modalità 2D in grafica 16bit che sicuramente verrà apprezzata dai nostalgici dei capitoli più datati del franchise JRPG.

Dragon Quest XI S per Nintendo Switch include nuove storie per i personaggi, musiche orchestrali per le sezioni di avventura e per le battaglie, altri mostri da cavalcare, missioni secondarie ambientate nei mondi di Dragon Quest precedenti, e la possibilità di switchare tra grafica 3D a quella 2D. Sono inclusi anche altri miglioramenti, tra cui la possibilità di velocizzare gli scontri e di scegliere tra il doppiaggio in giapponese e quello in inglese. Al momento non è chiaro se questi contenuti aggiuntivi saranno introdotti anche per le versioni PC e PlayStation 4 da parte di Square-Enix.