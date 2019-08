Dragon Quest 11 S per Switch: demo e pre-load disponibili, svelata la dimensione del gioco

Come promesso, Square Enix ha reso disponibile la demo di Dragon Quest 11 S: Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva sul Nintendo eShop.

Stando a quanto dichiarato, coloro che scaricheranno la demo e cominceranno l'avventura nei panni del Lucente potranno conservare i salvataggi e importarli nella versione finale del gioco, la cui pubblicazione è prevista per il 27 settembre. Per l'occasione è anche stato attivato il pre-scaricamento del titolo completo, che al lancio peserà ben 14,90 GB. In questo modo, tutti i giocatori che lo hanno pre-ordinato sul Nintendo eShop (o decideranno di farlo nelle prossime settimane), potranno iniziare a giocare immediatamente.

Dragon Quest 11 S: Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva, ricordiamo, si distinguerà dalle altre versioni del gioco grazie alla presenza di numerosi contenuti inediti, tra cui storie aggiuntive per alcuni personaggi, una colonna sonora completamente orchestrale, missioni secondarie nei mondi dei Dragon Quest precedenti e la possibilità di passare a proprio piacimento dalla grafica HD a quella a 16 bit, e dal doppiaggio inglese a quello giapponese. Recentemente è stato pubblicato un trailer interamente incentrato sull'incantevole mondo di Erdrea.