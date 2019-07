Dragon Quest XI: Square Enix ha in serbo un annuncio sul personaggio di Erik

Mattinata di scoop quella regalataci da V-Jump che, dopo aver svelato che Goku non sarà il solo personaggio giocabile in Dragon Ball Z Kakarot, e che Galena e Kane saranno i due nuovi arrivi in Jump Force, svela novità anche su Dragon Quest XI.

Si tratta del personaggio di Erik, che non solo avrà il suo one-shot manga dedicato ad Agosto, con Dragon Quest XI S: The Special Starting Book, di Hiro Mashima, ma sembra anche che Square Enix abbia in serbo un annuncio riguardante lo stesso Erik, per il Dragon Quest Summer Festival 2019, previsto per il prossimo 3 Agosto.

Non è chiaro attualmente cosa possa riguardare l'annuncio in questione, anche se un po' di tempo fa Square Enix diffuse un artwork di un nuovo titolo della saga di Dragon Quest Monsters in sviluppo su console, che mostrava un giovane Erik e sua sorella Mia come i protagonisti principali del gioco.

Che sia in arrivo dunque l'annuncio di un nuovo videogame di Dragon Quest Monsters? Non resta che aspettare il 3 Agosto per scoprirlo. Voi che ne pensate?