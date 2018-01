Dragon Ball FighterZ Guida: come evocare il drago Shenron

Una delle meccaniche uniche diconsiste nell'evocare il Dio Drago con l'ausilio delle sette sfere. In questa semplice Guida vi spiegheremo come chiamareall'interno del gioco.

Mentre i fan scalpitano per l'uscita di Dragon Ball FighterZ, nel frattempo continuano a trapelare nuove informazioni su questo attesissimo gioco. Oltre agli annunci di altri personaggi giocabili, l'ultimo mese di attesa ci ha permesso di osservare più da vicino le meccaniche di utilizzo delle sfere del drago. In questo articolo vedremo come funzionano e come utilizzarle per evocare Shenron.

Come collezionare le sfere del drago

Mettendo a segno le combo durante un match, i giocatori riceveranno le sfere del drago. Al momento questo è legato alle auto-combo o a combo che colpiscono con un numero di colpi specifici. Ad esempio una combo da 10 colpi vi farà ottenere la sfera da 1 stella, così come una da 70 colpi quella da 7 stelle. Potrete ricevere delle sfere (in una quantità che segue lo stesso ordine col quale Goku e Bulma le trovano nella prima parte del manga) anche solo premendo ripetutamente il tasto per l'attacco leggero.

Non importa quale personaggio collezioni le sfere, la sola cosa a contare è quello che succede dopo che si sarà ottenuta l'ultima di esse. Per evocare Shenron dovrete avere tutte le 7 sfere e le 7 barre Meteor piene: in questo caso vi basterà effettuare un'ultima auto-combo leggera per chiamarlo in campo.

Una volta evocato, Shenron esaudirà uno dei quattro desideri elencati poco sotto. Potrà resuscitare un membro del team con un 20% di energia, oppure caricare tutte le barre di energia blu, o ancora curare totalmente il personaggio corrente, o infine dare la possibilità di poter usare un secondo Sparking Blast.

Desideri di Shenron:

Ripristina la mia salute: Cura totalmente il personaggio corrente

Riporta in vita il mio alleato: Resuscita il team con il 20% dell'energia

Dammi il potere assoluto: Riempie al massimo la barra ki

Rendimi immortale: Recupero del 5% della salute e recupero totale della barra Meteor.

Allo stato attuale non è possibile disattivare la raccolta Delle sfere del drago. Gli sviluppatori vorrebbero vedere usare questa meccanica nei tornei ma assicurano che i criteri per l'evocazione non verranno esauditi spesso. Per altre guide, ad esempio come sbloccare Goku o Vegeta SSJ Blue, continuate a leggerci su Everyeye.it.