Dragonborne DX, il trailer d'annuncio: il GDR arriva su...Game Boy Color!

Se nel corso degli ultimi anni, il retrogaming si è reso protagonista di una rinnovata diffusione - anche grazie al lancio delle "mini console", quali Nintendo Classic Mini, The C64 Minie moltissime altre, all'appello non sono mancate neppure nuove produzioni per console del passato.

A queste ultime si aggiunge ora anche Dragonborne DX, un classico RPG a turni che ha scelto di farsi strada nientemeno che su Game Boy Color. Presentato con il trailer d'annuncio che trovate in apertura a questa news, il titolo sarà reso disponibile nel corso del prossimo anno, ovviamente tramite cartuccia di ordinanza, compatibile anche con l'originale Game Boy. A dare origine al progetto, troviamo il team di sviluppo di Spacebot Interactive, supportato dal publisher Icube8 Games.



Dragonborne DX altri non è che una riedizione rivista e migliorata dell'originale Dragonborne, ora pronto a tornare in azione con grafica migliorata, meccaniche di gameplay più strutturate, diversi contenuti bonus e una colonna sonora rimasterizzata. Complessivamente, Dragonborne DX promette al pubblico circa 10 ore di gameplay, da vivere tra puzzle, dungeon, combattimenti e immancabili potenziamenti per armi e armature.



Al momento, manca la data di uscita precisa di Dragonborne DX, i cui preordini saranno ad ogni modo attivati il prossimo 30 marzo 2022.