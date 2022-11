Dragonero L'Ascesa di Draquir: l'RPG Fantasy 2D di Bonelli è ora disponibile su PC

Il publisher Bonelli Entertainment e lo sviluppatore Operaludica confermano che Dragonero: L'Ascesa di Draquir è adesso disponibile su PC per tutti gli appassionati italiani di giochi, attraverso la Founders Edition.

La pubblicazione avviene in concomitanza con la Milan Games Week, che si svolge a Milano dal 25 al 27 novembre 2022: come confermato sul sito ufficiale di Dragonero, gli autori sono presenti in fiera all'Indie Dungeon, permettendo dunque a tutti i partecipanti di dare uno sguardo più ravvicinato al gioco ed approfondire le loro conoscenze sull'intrigante fantasy tutto italiano. Oltre alla Founders Edition, venduta a 19,90, Bonelli Entertainment mette a disposizione anche un'edizione fisica, proposta al prezzo di 39,90 euro.

Dragonero L'Ascesa di Draquir è un RPG Fantasy 2D con meccaniche open world, ambientato nell'universo di Dragonero e che, oltre a numerosi combattimenti a turni, offre anche un ampio focus sull'esplorazione degli scenari di gioco e dei numerosi dungeon che caratterizzano la world map. Ian ed i suoi compagni Gmor, Sera, Myrva e Alben partono per una missione lunga e pericolosa attraverso l'Erondar nel tentativo di sventare la minaccia del negromante Draquir.

Durante il gioco non mancheranno imprevisti ed eventi che ricalcheranno lo stile del Dragonero cartaceo, rendendo più vario e dinamico il gameplay. Non mancheranno anche soste in città per recuperare energie e risorse indispensabili per proseguire nell'avventura, che promette di rivelarsi lunga e coinvolgente grazie anche alla presenza di diversi incarichi secondarie e meccaniche crafting preziose per potenziare il party a disposizione.