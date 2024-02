Dragonkin The Banished: il 'Diablo di Nacon' si presenta su PC, PS5 e Xbox

Non bastassero le bizzarre creature dell'ultimo video di Greedfall 2 The Dying World e i mostri cibernetici del trailer d'annuncio di Terminator Survivors, sul palco del Nacon Connect 2024 c'è spazio anche per i demoni alati che infestano la dimensione fantasy di Dragonkin The Banished, un action GDR 'in stile Diablo'.

La prossima esperienza interattiva Diablo-like firmata dai ragazzi di Eko Software ci spronerà a guidare un manipolo di eroi tra le rovine di un mondo devastato dai draghi e dalle orde di nemici al loro seguito.

L'avventura tratteggiata da Nacon farà proprio il linguaggio ludico degli ARPG per coniugarlo con la libertà creativa dei gestionali cittadini grazie alla Griglia Ancestrale, un sistema che consentirà agli utenti di evolvere le abilità del personaggio e, al tempo stesso, migliorare le strutture del proprio insediamento.

La campagna principale di Dragonkin verterà attorno alle gesta compiute da quattro eroi: indossando i panni del Barbaro, della Strega, del Cavaliere e dell'Arciere potremo andare a caccia di abomini esplorando un ventaglio di biomi tanto ampio da comprendere zone montuose, paludi, villaggi desolati, vulcani, foreste incantate e tundre, con mostri endemici e risorse specifiche da acquisire per potenziare il proprio personaggio e il suo insediamento.

La commercializzazione di Dragonkin The Banished è prevista esattamente tra un anno, ovvero a febbraio 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A proposito di Nacon Connect: avete già visto il nuovo trailer con le atmosfere da sogno di Test Drive Unlimited Solar Crown?