Drake Hollow: annunciato con un trailer il nuovo survival di The Molasses Flood

Tra i titoli annunciati nei momenti finali dell'Inside Xbox di questa sera non è mancato il nuovo progetto di The Molasses Flood, gli autori di The Flame in the Flood, che prende il nome di Drake Hollow.

Seguendo le orme del precedente titolo del team di sviluppo, Drake Hollow è un survival con visuale dall'alto dallo stile grafico semplice e molto colorato in cui il giocatore non solo potrà collaborare con altri amici grazie alla cooperativa online, ma potrà anche avvalersi dell'aiuto di vegetali antropomorfi che potranno svolgere compiti di vario genere. Stando a quanto mostrato nel trailer d'annuncio, agli utenti verrà data l'opportunità di costruirsi una vera e propria base operativa con tanto di dormitorio, coltivazioni, strutture per il crafting e tanto altro.

Prima di lasciarvi al trailer del gioco, vi ricordiamo che il gioco dovrebbe vedere la luce nel corso del prossimo anno esclusivamente su PC e Xbox One.