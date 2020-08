Drake Hollow: lancio a sorpresa per il gestionale in salsa fantasy di The Molasses Flood

Dopo essere stato rimandato a data da destinarsi poco più di un mese fa, Drake Hollow stupisce i fan con un lancio a sorpresa. Il gestionale in salsa fantasy di The Molasses Flood ha fatto il suo esordio su PC e Xbox One con un nuovo trailer.

Originariamente previsto per lo scorso 17 luglio (data di lancio di Ghost of Tsushima), Drake Hollow ha visto il suo esordio sul mercato nella giornata di oggi. Come ha dichiarato Forrest Dowling, CEO e creative director di The Molasses Flood, "Drake Hollow offre ai giocatori la possibilità di provare qualcosa di davvero unico nel mondo dei videogiochi: l'opportunità di prendersi cura di qualcosa di diverso da noi stessi". Il director ha poi continuato: "Il nostro obbiettivo era quello di creare un'esperienza di gioco che trabocchi dal cuore, sia musicalmente che visivamente allettante e che abbia al suo interno un gameplay basato su sistemi solidi come la roccia. Ci auguriamo che i giocatori trovino Drake Hollow divertente e unico come l'abbiamo concepito".

Prima di lasciarvi al trailer di lancio di Drake Hollow, vi ricordiamo che il gestionale di The Molassess Flood è disponibile da oggi su PC e Xbox One ed è incluso nel servizio Xbox Game Pass.