Drake Hollow: il survival di The Molasses Flood è stato rimandato a data da destinarsi

Gli sviluppatori di The Molasses Flood hanno annunciato il rinvio a data da destinarsi di Drake Hollow, il survival game dallo stile cartoonesco presentato durante l'Inside Xbox di novembre e più volte mostrato durante gli ultimi eventi dedicati agli studi indipendenti.

Il rinvio di Drake Hollow è stato annunciato via social direttamente dallo Studio Director Forrest Dowling: "Ciao a tutti, ho un aggiornamento riguardo la data di lancio. L'abbiamo rimandata, non usciremo il 17 luglio. Questo per ragioni tecniche, noiose e complicate da spiegare e tutte sotto NDA. Stiamo lavorando duramente per risolvere tutto così da poter pubblicare il gioco il prima possibile. Mi scuso per il ritardo e vorrei il gioco nelle vostre mani più di quanto lo vogliate voi. Sfortunatamente data la natura del ritardo non possiamo avere una data di uscita ma vi faremo sapere il prima possibile".

La data di uscita di Drake Hollow era stata annunciata solo il 20 maggio scorso. Evidentemente i problemi tecnici del gioco richiedono del lavoro aggiuntivo e non preventivato dagli sviluppatori. In attesa di capire quali saranno le sorti dei Drakes e dei Feral, vi ricordiamo che il Drake Hollow sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass.