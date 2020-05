Drake Hollow: The Molasses Flood annuncia la data di uscita del nuovo survival

Gli sviluppatori di The Molasses Flood hanno ufficialmente annunciato la data di uscita per Drake Hollow, un survival game dalle tinte colorate presentato durante l'Inside Xbox di novembre e in arrivo su Xbox One e PC.

Drake Hollow è il nuovo gioco dagli autori di The Flame in the Flood e porterà i giocatori nel morente The Hollow con l'obbiettivo di aiutare i Drakes a sopravvivere. Questi particolari esseri di origine vegetale avranno infatti bisogno di ogni tipo di assistenza, dalla ricerca di cibo ad una sistemazione per dormire, nella speranza di sopravvivere ai The Feral, insidiosi nemici pronti ad invadere l'intera regione. I giocatori potranno viaggiare tra le varie mappe di gioco generate dinamicamente, barcamenandosi tra fasi gestionali e strategiche fino ad arrivare a dei veri e propri scontri armati.

Drake Hollow uscirà il 17 luglio su PC (via Steam e Microsoft Store) e su Xbox One. Il gioco sarà disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass.