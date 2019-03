Drake: nuovo investimento milionario nell'esport, punta su una start up

La start-up Players' Lounge, piattaforma che si occupa di organizzare sia tornei online che offline - ha recentemente ricevuto 3 milioni di Dollari in seguito a un round di finanziamento che vede diversi vip coinvolti.

Tra gli investitori c'è anche Drake, artista di fama mondiale che, oltre a essere appassionato di videogiochi (la sua partecipazione alla live con Ninja, in Fortnite, ormai ha fatto storia) non è nuovo alle sortite nel gaming competitivo.

Nel mese di ottobre dello scorso anno è diventato co-proprietario dell'organizzazione 100 Thieves, fondata da Nadeshot. Gli altri partecipanti al finanziamento includono nomi come Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, Marissa Mayer, ex presidente e CEO di Yahoo, Comcast Spectator (che nei giorni scorsi aveva annunciato la costruzione di un'arena da 50 milioni di Dollari a Philadelphia), Macro Ventures, Canaan, RRE e Courtside.

Altri vip, dunque, che vanno ad aggiungersi al nutrito gruppo di celebrità già entrate coi loro capitali nell'esport.

Austin Woolridge, Co-founder e CEO di Players’ Lounge ha ricordato gli esordi della piattaforma, nata come punto di aggregazione per tornei LAN nei locali "Abbiamo deciso di organizzare serate di gaming al bar, per tornei amatoriali di FIFA. I gestori dei bar hanno accettato".

Come detto dal co-founder, anziché parlare ai giocatori professionisti e semi-professionisti, Players' Lounge è una piattaforma più orientata verso i giocatori amatoriali e casual di tutte le piattaforme. La vera sfida inizia proprio ora. Se investito con giudizio il nuovo capitale potrà di sicuro permettere alla piattaforma di espandersi e divenire una realtà affermata dell'esport.