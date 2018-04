Drake scriverà una canzone su Fortnite se Epic inserirà l'emote Hotline Bling nel gioco

Il rapper Drake ama Fortnite e sembra che abbia considerato persino l'idea di scrivere una canzone sul Battle Royale di Epic, a patto però che la compagnia assecondi una sua richiesta specifica...

Durante un recente livestream con Ninja, lo streamer ha chiesto a Drake di "scrivere qualcosa su Fortnite nel nuovo album", per tutta la risposta la rapstar ha fatto sapere che "succederà, deve succedere e voglio che succeda... ma solo quando Epic mi darà l'Emote Hotline Bling, fino ad allora sono in sciopero".

L'Emote Hotline Bling lanciata dall'artista è diventata molto popolare e migliaia di giocatori stanno chiedendo a Epic di inserirla ufficialmente nel gioco, ma la compagnia al momento non ha risposto a riguardo. Considerando però l'enorme popolarità di Drake e il buon rapporto che lega le due parti, non è escluso che Hotline Bling possa diventare parte di Fortnite in futuro.

Drake ha anche dichiarato recentemente che insieme al suo beatmaker di fiducia (Murda Beatz) ha iniziato a utilizzare i suoni e le musiche di Fortnite per le sue canzoni, sebbene al momento non siano stati composti brani completi con questi campioni.