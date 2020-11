Drawn to Life Two Realms arriva a dicembre: il trailer invita a scatenare la fantasia

Dopo il primo Drawn to Life e il successivo Drawn to Life: The Next Chapter, la celebre serie videoludica è pronta a tornare sulla scena con un nuovo capitolo.

Sviluppato dagli autori originali ed edito dal publisher nostrano 505 Games, Drawn to Life: Two Realms si appresta a debuttare sul mercato. L'avventura platform all'insegna della libertà e della fantasia porrà ancora una volta i giocatori nei panni del Creatore, incaricato di dare vita ad un nuovo Eroe. Quest'ultimo, insieme ai fedeli Raposa, dovrà fronteggiare una nuova minaccia, incarnata dall'avanzata dell'Ombra. Tra vecchie conoscenze e volti nuovi, l'Eroe protagonista dovrà svolgere le proprie indagini attraverso due mondi tra loro collegati.

Sposandosi tra la città dei Raposa e quella degli umani, dovremo utilizzare il Libro dell'Immaginazione per scoprire i segreti delle due realtà e dei loro personaggi, sfidare i nemici e sconfiggere definitivamente l'Ombra. Per presentare il titolo, il team di Digital Continue e di 505 Games hanno pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il coloratissimo universo in due dimensioni di Drawn to Life: Two Realms sarà disponibile su PC, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia Android sia iOS - a partire dal prossimo 7 dicembre.