DrDisrespect annuncia torneo Fortnite 2v2 Zero Build, 100.000 Dollari in palio

In attesa dell’Update 20.40 di Fortnite Capitolo 3, per il quale i giocatori dovranno attendere la manutenzione dei server a partire dalle 10:00 di oggi, 17 maggio 2022, DrDisrespect annuncia un torneo 2v2 in Zero Build con un montepremi di ben 100.000 Dollari. Gli streamer Twitch, però, sono già molto confusi.

Come ben sappiamo, la modalità senza costruzioni ha riscosso molto successo sin dal suo lancio nei mesi precedenti, tanto che si è discusso di una possibile permanenza su Fortnite. Cavalcando questa ondata di popolarità, il famoso streamer DrDisrespect ha deciso di organizzare un torneo 2v2 in No Build Mode per il quale ha messo in palio 100.000 Dollari. L’obiettivo sarà semplice: ottenere il maggior numero di punti registrando la quantità più elevata possibile di uccisioni.

L’hype non manca affatto e la community è estremamente interessata all’evento, ma gli streamer su Twitch hanno molti dubbi sulla possibilità di partecipare. Il ban a tempo indeterminato del Doc dalla piattaforma viola, come da termini di servizio, costringe gli altri streamer a non essere ripresi mentre giocano con lui in quanto potrebbe costare loro il ban. Allo stato attuale, quindi, non è chiaro se e come Twitch consentirà ai content creator interessati all’evento di partecipare e trasmettere la loro esperienza al pubblico.

Considerato che l’inizio del cosiddetto Hotshot Duo Drop è previsto per il 27 maggio prossimo, ci si aspettano chiarimenti definitivi nel corso delle prossime giornate.