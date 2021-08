Dream Cycle: il papà di Lara Croft svela il nuovo action adventure

Nel corso del pre-show dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, gli sviluppatori di Cathuria Games e il publisher Raw Fury hanno svelato ufficialmente Dream Cycle, un action adventure realizzato sotto la supervisione di Toby Gard, il creatore di Lara Croft.

Il canovaccio narrativo steso dal team di Cathuria Games verterà attorno alla figura di Morgan Carter, un apprendista stregone che dovrà sconfiggere gli abitanti corrotti delle Terre dei Sogni per spezzare una maledizione che minaccia di far piombare il suo mondo nel caos più totale.

Nel corso dell'avventura dovremo perciò fare appello alle abilità del nostro alter-ego piazzando trappole, lanciando incantesimi e sfruttando le capacità elusive del protagonista per superare gli ostacoli ambientali e sconfiggere i nemici.

Sotto il profilo del gameplay, il titolo proporrà quindi un'esperienza particolarmente stratificata che spazierà dalle fasi stealth agli scontri in campo aperto, il tutto all'interno di una dimensione in perenne mutamento che andrà ad appoggiarsi a un motore a generazione procedurale di scenari con oltre 10.000 "tasselli dinamici".

Il lancio di Dream Cycle è previsto in Early Access per il prossimo 7 settembre su PC (Steam). Date un'occhiata al video in apertura d'articolo e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.