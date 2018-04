Dream Match Tennis VR annunciato per PlayStation VR

Lo sviluppatore indipendente Bimboosoft ha annunciato di essere al lavoro su Dream Match Tennis VR, gioco di tennis di stampo arcade per PlayStation VR.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno rivelato moltissimi dettagli, Dream Match Tennis VR sfrutterà lo stesso motore grafico di Rollercoaster Dreams (sempre sviluppato da Bimboosoft) e godrà quindi di una fisica particolarmente avanzata.

La lavorazione di Dream Match Tennis VR è attualmente completa al 95% tuttavia il team non ha ancora rivelato la data di uscita. Al momento, nessuna conferma riguardo il possibile arrivo del gioco in Europa, Dream Match Tennis è stato confermato allo stato attuale per il solo mercato giapponese.