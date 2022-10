Dream, storico YouTuber di Minecraft, ha finalmente mostrato il suo volto in video

Sebbene facesse parte degli YouTuber più noti al mondo per via dei suoi video dedicati a Minecraft, il content creator noto al pubblico con il nickname Dream non aveva mai mostrato il suo volto. Oggi, però, qualcosa di inaspettato è accaduto sul suo canale YouTube.

Nel corso della notte, infatti, Dream ha pubblicato un video durante il quale mostra pubblicamente il suo volto, così che tutti i giocatori di Minecraft che lo seguono da anni possano finalmente associarlo ad un viso e non solo alla sua voce. A giudicare dai numeri, si direbbe che l'evento sia stato particolarmente apprezzato dai suoi follower: il video vanta già 17 milioni di visualizzazioni, una cifra enorme anche per un canale come quello di Dream, il quale ha quasi 31 milioni di iscritti. Sembrerebbe che il content creator sia già pronto a pubblicare altri video in cui si mostra pubblicamente e uno di questi lo vedrà protagonista di un incontro con GeorgeNotFound, altro 'pezzo grosso' della community di Minecraft su YouTube.

In attesa di poter rivedere il ragazzo dopo questo piccolo evento, vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa è accaduto qualcosa di importante anche su Twitch: per chi non lo sapesse, Blur ha superato ufficialmente il numero di iscritti di Zano sulla piattaforma di streaming.