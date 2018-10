Dreamcast 2 Switch: la bizzara fusione tra console pensata da un fan

Dalla creatività di un appassionato nasce una Nintendo Switch personalizzata che ricalca alla perfezione l'inequivocabile stile della Dreamcast . La piattaforma di gioco è stata creata da Extreme Consoles, una società con sede nel Regno Unito specializzata nella personalizzazione di controller e console.

Questo modello, realizzato con aerografie e disegni dipinti a mano, si ispira all'idea di una immaginaria Dreamcast 2. I joy-con inseriti nel supporto Grip riprendono invece l'iconico design del controller del Dreamcast originale.

Il design è stato realizzato per Maz Gaming UK che ha descritto all'azienda ogni minimo particolare del concept. Il prodotto finito è stato mostrato in un video sul loro canale youtube ufficiale che racconta di aver scaricato immediatamente tutti i videogiochi SEGA presenti sull'e-Shop Nintendo.

Sicuramente non sarà questo il presunto nuovo modello di Nintendo Switch di cui si è tanto discusso ma il risultato finale ha effettivamente attirato l'attenzione degli appassionati e di chi non smette ancora di sperare in un successore del Dreamcast del 1998.



A tutti gli altri nostalgici ricordiamo che SEGA Megadrive Classics arriverà su Nintendo Switch questo inverno.