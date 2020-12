Dreamcast: un devkit svela Bug Squad, un gioco segreto de I Simpson!

Lo youtuber The Dreamcast Junkyard ci rende partecipi dell'incredibile scoperta di un videogioco de I Simpson, Bug Squad, all'interno dell'hard disk SCI di un vecchio devkit di Dreamcast, l'ultima console casalinga prodotta da SEGA.

Il titolo in questione, a quanto si apprende, è stato realizzato da Red Lemon Studios come demo tecnica da presentare a Fox Interactive con l'obiettivo di sviluppare The Simpsons Bug Squad come gioco completo da lanciare su Dreamcast.

Dopo la pubblicazione del video che campeggia in calce alla notizia e nel quale vengono mostrati degli spezzoni di gameplay senza audio del videogioco segreto de I Simpson, il co-fondatore dello studio Red Lemon, Andy Campbell, si è affacciato sui social per spiegare che "non vedevo questo gioco da 20 anni! Al tempo avevamo un ottimo programmatore (Rich Evans, ndr) che aveva sviluppato un fantastico motore grafico in cel shading per Dreamcast. Conoscevo Fox abbastanza bene, quindi ho realizzato questa demo e gliel'ho presentata. Non si trattava di un progetto che mi era stato commissionato, quindi tecnicamente non era un gioco ufficiale o un titolo che si trovava già in sviluppo".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al nostro speciale con un viaggio nella memoria per i 20 anni di Dreamcast, celebrati il 9 settembre 2019 in coincidenza del ventesimo anniversario dalla commercializzazione dell'ultima console SEGA.