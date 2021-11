Dreamcast: Peter Moore 'ancora arrabbiato' con Sony ed il marketing di PS2

Nel corso dell'incontro moderato da Reggie Fils-Aime e a cui hanno partecipato alcuni tra i più importanti protagonisti dei primi 20 anni Xbox, c'è stato anche Peter Moore, figura storica per l'industria videoludica ed in particolare per SEGA, Microsoft ed Electronic Arts.

Tra i vari argomenti affrontati durante l'occasione, è saltata fuori anche il Dreamcast, l'ultima console casalinga mai immessa sul mercato da parte di SEGA. La piattaforma vide in PlayStation 2 di Sony il suo più grande competitor, e Moore (all'epoca presidente di SEGA America) non si è affatto dimenticato di quanto spietata fosse stata la campagna marketing di Sony per promuovere la sua console di sesta generazione, spesso riassunta e descritta con l'espressione "FUD" (fear, uncertainty, doubt).

"Il Dreamcast era avanti rispetto ai sui tempi e purtroppo non ce l'ha fatta di fronte all'imminente PlayStation FUDing - paura, incertezza e dubbio - che è arrivato. E [Sony] lo ha fatto in modo brillante", è quanto ha dichiarato Moore, che si è detto - seppur con una certa dose di ironia - ancora arrabbiato per quanto accaduto.



FUD è quindi un termine utilizzato per descrivere una strategia comunicativa in grado di instillare il dubbio nella mente dei consumatori, che così possono rinunciare all'acquisto di un prodotto proposto da una compagnia avversaria. Questo è quanto accadde tra PS2 e il Dreamcast, con la console Sony che ne uscì ampiamente vittoriosa diventando infine la console più venduta in assoluto ad oggi. Sulle nostre pagine trovate una retrospettiva completa sul Dreamcast, una console potente e innovativa ma anche piuttosto sfortunata.