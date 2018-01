Dreamhack Lipsia: in arrivo il torneo di qualificazione europeo di StarCraft 2

sarà la sede del primo evento stagionale deldi, scopriamo insieme tutti i dettagli sul torneo di qualificazione europeo che partirà ufficialmente tra pochi giorni.

Il 2017 è stato un anno intenso e speciale per StarCraft 2, il popolare RTS targato Blizzard è riuscito a superare un periodo estremamente difficile caratterizzato da una profonda crisi di giocatori, popolarità e spettatori con grande coraggio e autorevolezza.



L'alba di un nuovo inizio

Dopo un rinnovamento importante del sistema di gioco e l’avvento del multiplayer free to play, Starcraft 2 è riuscito a riemergere dalle sabbie mobili che lo avevano lentamente inghiottito negli ultimi anni, arrivando a gettare le basi del suo futuro che si prospetta essere ricco di grandi aspettative e novità.



Il 2018 si aprirà con il ritorno di Starcraft 2 al Dreamhack di Lipsia, l’ultima apparizione risale al 2016 che vide anche la partecipazione di un nutrito gruppo di cyber-atleti italiani che ebbero modo di mettersi in gioco in un palcoscenico internazionale di altissimo livello senza riuscire, tuttavia, a superare la fase a gironi.



Lipsia aprirà la stagione competitiva

Il torneo si svolgerà dal 26 al 28 gennaio all’interno del DreamExpo di Lipsia e vedrà la partecipazione di 80 giocatori provenienti da ogni parte del mondo. L’evento tedesco rappresenterà il primo torneo ufficiale valido per il circuito WCS che, come ogni anno, permetterà a 16 giocatori di accedere alla fase finale del BlizzCon.



A partire dalle ore 18:00 (CET) del 5 gennaio 2018, prenderà il via il torneo di qualificazione europeo del Dreamhack di Lipsia, le iscrizioni sono ancora aperte e per poter partecipare è necessario aver compiuto i 16 anni di età che rappresentano lo sbarramento minimo per poter prendere parte a qualsiasi evento valido per il circuito WCS di Starcraft 2.



Road to Lipsia

I migliori quattro giocatori del torneo di qualificazione europeo che si svolgerà interamente online, avranno accesso alle fasi finali del Dreamhack di Lipsia oltre alla copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio. L’organizzazione ha fissato il montepremi dell’evento in 10,000$, di cui 1,600$ andranno al vincitore del torneo, mentre sarà sufficiente raggiungere gli ottavi di finale per conquistare il premio minimo di 400$.

All’evento saranno presenti numerosi giocatori di altissimo livello come: Elazer, uThermal, ShoWTimE, souL, Snute e Bly, anche se la lista è destinata ad allungarsi con il passare dei giorni.

Come di consueto, molti cyber-atleti si iscriveranno poco prima dell’inizio del torneo per evitare che le proprie strategie possano essere studiate preventivamente dagli avversari, rischiando quindi di partire con un pericoloso handicap.



Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno prima di catapultarci all’interno del Dreamhack di Lipsia, continuate a seguirci...