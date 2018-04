DreamHack Masters di Marsiglia al via: tutto quello che dovete sapere sul torneo di CS:GO

Il DreamHack Masters di Marsiglia inizierà domani, con i migliori team CS: GO del mondo che si incontreranno in Francia per un altro weekend di gare. Con un montepremi di $ 250.000, Marsiglia ospiterà un torneo di cinque giorni con 16 squadre per determinare chi sarà il migliore in Counter-Strike.

Come molti altri tornei passati, DreamHack Marseille presenterà una fase a gironi in formato GSL e un bracket a eliminazione singola a otto squadre, in programma dal 18 al 22 aprile. La fase a gironi è formata da quattro gruppi con quattro squadre ciascuno, e ogni gruppo sembra essere, apparentemente, più competitivo e difficile rispetto al precedente.

I gruppi sono mostrati di seguito vanno dal Gruppo A a D, con i matchup e gli orari visualizzati accanto a ciascuno scontro.

Gruppo A

FaZe Clan vs. Team Envy (ore 12.00);

Cloud9 vs. G2 Esports (ore 13.30).

Gruppo B

Mousesports vs. Valiance (ore 12.00);

SK Gaming vs. Ninjas in Pyjamas (ore 13.30).

Gruppo C

Fnatic vs. TyLoo (15.00);

Natus Vincere vs. Renegades (ore 16.30).

Gruppo D

Team Liquid vs. Gambit Esports (ore 15.00);

Astralis vs. Space Soldiers (ore 16.30).

Tra tutti , il Gruppo A è probabilmente il più competitivo di tutti, con FaZe, C9, G2 e Envy che combatteranno all'ultimo sangue per il passaggio del turno. Le squadre che dovrebbero sopravvivere alla fase iniziale includono FaZe, Cloud9, Mouz, SK, Fnatic e Liquid.

Il gruppo D, tuttavia, sembra essere quello che presenta più qualità e il più difficile da prevedere, poiché tutte e quattro le squadre hanno buone possibilità di qualificarsi per i playoff.

Questo torneo è di importanza fondamentale, perché molti dei team hanno apportato cambiamenti nel roster dopo l'ultimo grande torneo internazionale all'IEM Katowice.

FaZe, C9, G2, SK e Liquid hanno apportato i più grandi cambiamenti alle loro formazioni, e le loro prestazioni di squadra potrebbero essere pesantemente influenzate proprio a causa di una sinergia non ancora ben sedimentata.

Tutte le partite di DreamHack Masters Marseille saranno trasmesse in diretta su Twitch a partire dal 18 aprile.