DreamHack Masters di Stoccolma al via: tutto quello che dovete sapere sul torneo di CS:GO

La stagione competitiva di CS: GO sta per volgere al termine, con i DreamHack Masters di Stoccolma che inizieranno domani, mercoledì 29 agosto.

Il DreamHack ospiterà un grande torneo internazionale che accoglierà i giocatori al rientro dopo la pausa agostana. Con un montepremi davvero ricco, ben $ 250.000, le partite si svolgeranno presso l'Ericsson Globe a Stoccolma, luogo dove verrà incoronato il prossimo campione di Counter-Strike.

Come al solito, ci sarà una fase a gironi in stile GSL composta da sedici squadre suddivise in quattro gruppi. Ogni squadra di ogni gruppo avrà una prima partita giocata best of one, un winner match, un loser match e un decider. Solo due squadre di ogni gruppo avanzeranno, poi, fino al bracket a eliminazione diretta, in cui otto squadre combatteranno per riuscire a raggiungere la finalissima.

Attualmente ci sono tre formazioni che sono le super favorita per vincere l'evento svedese: Astralis (che già hanno vinto tutto quest'anno), FaZe Clan e Natus Vincere.

Di certo non avranno vita facile, perché ci sono anche altri team affamati di successo: MIBR, Fnatic, NiP, OpTic, Mouz, HR e NRG. Queste formazioni potrebbero addirittura spostare gli equilibri del torneo e chissà che non emerga qualche bella sorpresa come le formazioni meno blasonate come Ghost, TyLoo, Heroic, North e anche Grayhound.

Tutta l'azione di DreamHack Masters di Stoccolma può essere vista sui canali Twitch di DreamHack, con altri otto stream non inglesi disponibili, tra cui russo, tedesco, turco, spagnolo, ceco, portoghese, polacco e cinese.