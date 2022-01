Dreamland è il titolo del gioco di Quantic Dream basato su The Dark Sorcerer?

Qualche settimana fa, ha cominciato a circolare un rumor secondo il quale quale Quantic Dream sarebbe al lavoro su un nuovo gioco basato sulla celebre tech demo The Dark Sorcerer.

A metterla in giro è stato l'insider e leaker AccountNGT, la stessa persona che l'anno scorso ha svelato in anticipo l'esistenza di tar Wars Eclipse e che stamattina ha parlato della finestra di lancio di Hogwarts Legacy. Ebbene, nelle scorse ore è tornato alla carica facendo un recap delle informazioni in suo possesso e svelando quello che, secondo la sua fonte (Tom Henderson), sarebbe il titolo del nuovo gioco di Quantic Dream, ossia Dreamland.

Ambientato in un mondo medieval fantasy, Dreamland sarebbe destinato ad arrivare su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. I rumor lo descrivono come un gioco dotato di una narrativa basata sull'interattività e una storia non lineare con una certa dose di humor scritta da David Cage. Lo sviluppo, in via di svolgimento in quel di Parigi, si troverebbe in una fase più avanzata di quella di Star Wars Eclipse, che pure sta prendendo forma presso gli studi di Quantic Dream. AccountNGT avverte tuttavia che la natura cross-gen potrebbe essere messa in discussione, dunque alla fine Dreamland potrebbe uscire solo su PS5, Xbox Series X|S e PC.