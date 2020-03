Dreams accoglie No Man's Sky grazie alla creazione di un giocatore: sci-fi e proceduralità

Mentre l'universo di No Man's Sky continua ad evolversi, un videogiocatore si è cimentato con una sua riproduzione in chiave personale, realizzata sfruttando i flessibili tool di Dreams.

L'utente attivo su YouTUbe come "LoveSponge" ha infatti dato vita, all'interno del titolo firmato da Media Molecule, ad un gioco dalle ambientazione sci-fi fortemente ispirato alle caratteristiche della produzione Hello Games. La creazione ospita infatti ambientazioni open world che prendono vita a schermo in maniera totalmente procedurale. Ogni giocatore ha dunque modo di incontrare tipologie di vegetazione e di puzzle differenti rispetto al resto della community. Se volete dare uno sguardo a questa piccola creazione presente nel Dreamverso, potete visionare il video gameplay disponibile direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Non è il primo esempio della duttilità dell'esclusiva PlayStation 4 confezionata dai ragazzi di Media Molecule. Sin dalla fase dell'Early Access, gli utenti sono infatti riusciti a sviluppare miriadi di opere davvero mirabili, n grado di spaziare tra riproduzioni di celebri titoli videoludici a parti della fantasia completamente originali. Ai lettori che stanno cercando di cimentarsi con le potenzialità creative del titolo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'utile guida su come muovere i primi passi all'interno di Dreams.