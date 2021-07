Dreams accusa PewDiePie: 'mi ha utilizzato per fare clickbait'

Il mondo di YouTube è talvolta costellato di polemiche e accuse, che vedono contrapporsi utenti e cotent creator, ma anche faide tra gli stessi YouTuber attivi sulla piattaforma di casa Google.

Di recente, una delle più note personalità di YouTube - almeno in ambito gaming - è stata "pizzicata" con un'accusa da parte di un collega. Molti giocatori ricorderanno il caso di Dreams e dei cheat su Minecraft, che ha ottenuto un'ampia risonanza nel corso della primavera di quest'anno. Dopo aver proposto per molto tempo notevoli speedrun dedicate al titolo Mojang sul proprio canale, il content creator è infatti stato coinvolto in una vera e propria bufera legata all'utilizzo di Mod durante le partite in questione.

Ormai a distanza di qualche mese, PewDiePie ha realizzato un video dedicato a casi celebri di streamer che sono stati scoperti mentre utilizzavano dei cheat per proporre i propri contenuti. La rassegna, disponibile direttamente in apertura a questa news, vede come immagine di anteprima proprio Dreams. Tuttavia, nel corso del filmato, il caso del giocatore di Minecraft non viene in verità mai citato.

Una circostanza che ha portato lo streamer ad intervenire su Twitter, per accusare PewDiePie di aver utilizzato la sua immagine come strumento di clickbait. Una circostanza per la quale tuttavia Dreams afferma di non essere offeso, dato che lui stesso in passato aveva utilizzato quella del noto YouTuber con le medesime modalità.