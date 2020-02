Dreams: Alex Evans conferma, il gioco di Media Molecule gira già su PlayStation 5

Un'interessante intervista concessa da Alex Evans di Media Molecule ai colleghi di Eurogamer ha dato modo di approfondire alcune interessanti questioni relativi a Dreams e alla sua possibile compatibilità con la prossima PlayStation 5.

Rispondendo ad una domanda relativa alle eventuali piattaforme sulle quali sarà possibile vedere all'opera Dreams, il Technical Director di Media Molecule ha risposto: "Non posso dire che PlayStation 5 è geniale! Ma è stata annunciata e quanto meno posso usare questa parola. Voglio dire, ovviamente, guarderemo in quella direzione, siamo uno studio PlayStation. In realtà Dreams gira già su PlayStation 5: ecco qua, questo è lo scoop. Ma solo per noi che siamo sviluppatori ed esploriamo. Ti mentirei se ti dicessi che non abbiamo sondato questa possibilità ma attualmente non abbiamo piani....ammetto che stiamo valutando ma non mi sbilancerò su una possibile uscita".

Insomma, Dreams sembra già pienamente compatibile con la prossima console di Sony, anche se al momento Evans non ha voluto sbilanciarsi con conferme ed eventuali finestre di lancio. Intanto il sandbox di Media Molecule ha raggiunto la Top 10 dei migliori giochi PS4. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Dreams, a cura di Francesco Fossetti, è disponibile sulle pagine di Everyeye.