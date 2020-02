Dreams: arriva il primo gioco Open World ispirato a Zelda e Spyro The Dragon

Nel weekend vi abbiamo parlato di Fallout 4 creato con Dreams, oggi vi segnaliamo l'esistenza di un platform 3D Open World completamente realizzatore con il software di Media Molecule.

Hat Kid's Summer Vacation Dream Open World Edition (premio peri l titolo più lungo del 2020, almeno fino ad oggi) è come detto un gioco di piattaforme 3D ispirato non solo ai classici del genere come Spyro e Crash Bandicoot ma anche a giochi Open World in stile The Legend of Zelda The Wind Waker e Breath of the Wild. Il protagonista è Hat Kid, già visto in azione nella serie A Hat in Time, impegnato qui in una nuova avventura che lo vede alla ricerca di quattro pezzi necessari per riscotruire... il tempo. Il gioco può essere scaricato tramite il link qui sotto, vi basterà aggiungere la creazione in Dreams seguendo questo collegamento:

Si tratta di un progetto di buon livello sebbene non sia ancora completo, incredibile pensare come ogni aspetto sia stato realizzato con Dreams, a dimostrazione di quanto il tool degli autori di LittleBigPlanet sia estremamente versatile e adatto anche per essere utilizzato da sviluppatori indie e semi professionisti.