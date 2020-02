Dreams: l'autore Blade Gunner ha ricevuto un'offerta di lavoro da una software house

Dreams farà nascere una nuova generazione di game designer e autori di videogiochi? L'ipotesi non è così improbabile, come dimostra quanto accaduto al creator Jimmyjules153, autore di Blade Gunner, uno dei giochi più popolare tra quelli Made in Dreams.

L'autore del gioco ha confermato sulle pagine di Escapist Magazine di "essere stato contattato da uno studio europeo" il quale lo ha invitato ad unirsi al team per lavorare sui prossimi progetti della compagnia. Jimmyjules153 non ha potuto dire di più e non sappiamo quindi quale sia la software house europea con la quale è entrato in contatto... che possa essere proprio Housemarque, l'azienda che ha dato vita a Resogun, titolo a cui Blade Gunner si ispira?

Sicuramente si tratta di una opportunità interessante per dare visibilità a giovani autori e creativi, in queste settimane Dreams ha dimostrato come sia possibile creare nuovi giochi da zero (si pensi a Hat Kid's Summer Vacation Dream Open World Edition) e persino remake, come nel caso di The Simpsons Hit and Run Dreams Edition.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che aspettiamo le segnalazioni dei vostri giochi realizzati con Dreams, i più interessanti troveranno spazio in una serie di contenuti targati Everyeye tra cui articoli, video, notizie e dirette Twitch.