Dreams: la Beta inizia domani 19 dicembre per gli iscritti alla newsletter

Media Molecule, alla fine, è stata di parola. La Beta di Dreams, ambiziosa esclusiva per PlayStation 4, verrà pubblicata domani 19 dicembre.

Attenzione, però: potranno iniziare a giocare a partire da quella data solamente i giocatori iscritti alla newsletter di Media Molecule. Ci teniamo a segnalare che, nel momento in cui vi scriviamo, il sito della compagnia risulta irraggiungibile, probabilmente a causa dell'elevato numero di accessi.

Tutti gli altri giocatori, invece, potranno unirsi alla Beta dall'8 gennaio. Stando alle informazioni fornite dagli sviluppatori, il client peserà solamente 4 GB. Per giocare sarà necessaria una connessione ad internet, mentre l'abbonamento a PlayStation Plus non sarà richiesto. È stato inoltre specificato che PlayStation VR non sarà supportato nella Beta. Ricordiamo che Dreams è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4, ma è ancora privo di una data d'uscita precisa.