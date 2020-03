Dreams: parte la Beta del programma per guadagnare con le proprie creazioni

Servendosi del sito ufficiale di Dreams, gli autori di Media Molecule hanno lanciato un programma che consente ai giocatori del sandbox creativo su PlayStation 4 di guadagnare con i propri lavori ingame, dai minigiochi ai progetti interattivi più sperimentali.

Il programma, per il momento, coinvolge solo ed esclusivamente i Creatori maggiorenni che hanno partecipato alla fase in Accesso Anticipato di Dreams. Il sistema prevede la compilazione di un modulo di domanda per entrare a far parte della fase di Beta testing di un servizio che, quando entrerà a regime, permetterà ai giocatori più talentuosi di utilizzare a scopo di lucro le proprie creazioni.

I ragazzi di Media Molecule precisano che, almeno in questa prima fase, la possibilità di guadagnare con i propri livelli fan made sarà concessa a una ristretta cerchia di Creatori, con precise limitazioni sui progetti accettati dagli sviluppatori inglesi.

Si tratterebbe, sostanzialmente, di un metodo che permette agli utenti di sfruttare i propri livelli e progetti interattivi realizzati attraverso l'editor di Dreams per farsi autopromozione, favorendo così iniziative come quella assunta dalla software house che ha offerto un lavoro all'autore di Blade Gunner, un minigioco in stile Resogun sviluppato con gli strumenti di Dreams. Per quanto riguarda il futuro, Media Molecule sogna di portare su tutte le piattaforme i giochi creati con Dreams.