Dreams Beta: solo le Creazioni pubbliche saranno trasferite nel gioco finale

I vertici di Media Molecule aggiornano la pagina con le linee guida rivolte ai partecipanti alla Beta di Dreams per informarci che, purtroppo, non sarà possibile trasferire nel gioco completo i livelli non condivisi.

Le nuove FAQ del sito ufficiale di Dreams, infatti, specificano che le Creazioni Pubbliche saranno gli unici livelli ad essere "salvati" dal reset che avrà luogo alla fine di questo periodo di beta testing.

Chi si sta cimentando con l'editor di questo promettente sandbox e desidera conservare i propri livelli nella speranza di proseguirne lo sviluppo una volta che il titolo giungerà nei negozi, di conseguenza, si ricordi di impostare le proprie opere come Creazioni Pubbliche prima che la prova giunga a conclusione nella giornata di lunedì 4 febbraio.

La notizia dell'incompatibilità tra i salvataggi in locale della Beta di Dreams con i dati della versione finale del titolo sta destando non poca preoccupazione tra gli appassionati: gli strumenti di sviluppo contenuti nell'editor della Beta, infatti, dovrebbero essere gli stessi della versione di lancio, come hanno più volte ribadito i vertici di Media Molecule (e continuano tuttora a farlo dalle pagine delle ultime FAQ). Non si capisce, quindi, il perchè di una simile decisione, specie considerando l'impegno profuso e la complessità dei progetti realizzati dagli utenti, molti dei quali vantano una qualità rapportabile a quella delle produzioni videoludiche professionali (dal remake di P.T. al remaster fan made di Dead Space).

Se a questo aggiungiamo le parole pronunciate di recente dal Community Manager di Media Molecule Tom Dent, ci rendiamo conto delle difficoltà riscontrate dagli sviluppatori inglesi nel cercare di mantenere la promessa di pubblicare Dreams nel corso della prima metà del 2019 in esclusiva su PlayStation 4.