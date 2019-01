Dreams Beta: l'ultimo video anticipa l'invio di nuovi codici per accedervi

I ragazzi di Media Molecule confezionano un nuovo video di Dreams per ricordarci che oggi, 21 gennaio, provvederanno a inviare nuovi codici a coloro che hanno manifestato l'intenzione di partecipare all'ultima, intensiva fase di Beta testing a numero chiuso su PS4.

Il filmato propostoci dagli autori inglesi, similarmente ai video datici in pasto nelle ultime settimane, celebra la creatività della propria community dando il dovuto risalto ai livelli e ai mini-giochi più originali realizzati da chi si sta cimentando con la Beta.

Tra i tanti progetti amatoriali che possiamo osservare nel trailer che campeggia a inizio articolo troviamo la sorprendente demo di uno sparatutto in soggettiva, un colorato platform in terza persona, il prototipo di un tower defense e la singolare (e a dir la verità anche un po' inquietante) reinterpretazione degli uffici di Media Molecule plasmata da un appassionato traendo spunto dai diversi livestreaming tenuti in questi mesi dal team di Guildford.

C'è anche chi, incurante degli accordi siglati accettando di partecipare alla prova, ha voluto pubblicare online il video di un livello che ricrea le ambientazioni della famosa demo horror di P.T. con i poliedrici strumenti di Dreams.

L'attuale fase di Beta testing di Dreams si concluderà ufficialmente il 4 febbraio. Solo allora, presumibilmente, capiremo quali sono le intenzioni dei vertici di Media Molecule circa il periodo di commercializzazione del loro ambizioso sandbox, il cui lancio continua ad essere previsto nel corso dei prossimi mesi rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4.