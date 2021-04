Dreams Central su PS4 e PS5: svelato l'enorme party game gratuito della community

Dopo il reveal di Sinfeld Remastered, un altro collettivo di creatori di contenuti di Dreams si affaccia sui social per riferire di essere al lavoro su Dreams Central, un enorme party game da fruire gratuitamente nel sandbox di Media Molecule su PS4 e PlayStation 5.

L'intenzione dichiarata di questo intraprendente gruppo di "sognatori digitali" è quella di costruire un microcosmo multiplayer dove poter cimentarsi in una serie di attività ricreative tra minigiochi, punti di ritrovo della community e vere e proprie zone relax dove poter vivere l'esperienza casual gaming definitiva.

Tutto ciò verrà proposto agli appassionati all'interno di un resort virtuale suddiviso in molteplici Lounge. Nell'Area Arcade si potrà giocare liberamente ad air hockey, biliardo e bowling, mentre nella Sports Arena ci saranno diversi minigiochi a tema sportivo. I patiti dei party game più frenetici e competitivi potranno invece divertirsi nelle sfide multiplayer dell'Area BattleBall.

Il resort di Dreams Central comprenderà anche Paradise Park, un vero e proprio parco dei divertimenti con montagne russe, autoscontri, minigolf, giochi da lunapark e molto altro. Ciascun personaggio digitale potrà essere plasmato da zero attraverso un comodo editor con migliaia di combinazioni estetiche e capi di abbigliamento. Non mancheranno nemmeno i complessi di appartamenti, gli spazi pubblici per ospitare eventi e competizioni della community, una galleria con installazioni artistiche e addirittura un Cinema/Auditorium che proietterà cortometraggi fan made!

Dreams Central sarà disponibile nel 2022 su PS4 e PS5 e, come tutti gli altri progetti del Sogniverso di Dreams, sarà gratuito per tutti coloro che possiedono una copia del sandbox creativo di Media Molecule. In calce e in cima alla notizia trovate le prime immagini e il video di presentazione di Dreams Central, oltre al link del sito ufficiale dove poter approfondire la conoscenza del titolo e, qualora interessati, partecipare alla sua realizzazione con le campagne di finanziamento in crowdfunding avviate dai suoi ideatori.