Dreams chiude a settembre: Media Molecule al lavoro su un nuovo gioco, non è Dreams 2

Media Molecule ha annunciato che il supporto post lancio di Dreams terminerà il primo settembre 2023. Lo studio ha preso questa decisione per concentrarsi totalmente sul prossimo progetto della compagnia, in arrivo presumibilmente su PS5.

I giocatori potranno continuare a creare contenuti anche dopo il primo settembre, il gioco resterà in vendita ma non ci saranno più aggiornamenti, il supporto post lancio terminerà ufficialmente e Media Molecule non pubblicherà nuovi contenuti o aggiornamenti tecnici. A fine maggio lo studio cambierà i server di Dreams e ogni giocatore avrà un limite di 5GB per le proprie creazioni create da giugno 2023 in poi.

Media Molecule ringrazia tutti per il supporto e fa sapere che il prossimo gioco dello studio non sarà in alcun modo legato a Dreams, non è dunque previsto un sequel (almeno per il momento) e non ci sono altri giochi in programma ambientati nel mondo di Dreams.

Dreams "è stato un progetto speciale per Media Molecule", un gioco che ha permesso allo studio di entrare in contatto con tanti creativi in giro per il mondo, adesso però è arrivato il momento di guardare oltre. A questo punto, una versione PC di Dreams sembra improbabile, un vero peccato considerando che su questa piattaforma forse il gioco avrebbe potuto esprimere pienamente il suo potenziale.