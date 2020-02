Dreams: cinque consigli per iniziare da Media Molecule

Gli strumenti creativi messi a disposizione da Dreams sono molto versatili e potenti. Per aiutarci a padroneggiarli a poco a poco, Media Molecule ha pubblicato cinque consigli da tenere a mente quando si muovono i primi passi nel gioco.

Dopo avervi fornito una guida ai controlli di Dreams, ecco cinque pratici consigli per muovere i primi passi nel gioco e padroneggiarne tutti gli strumenti.

Iniziate in piccolo

Dreams permette di plasmare qualsiasi tipo di esperienza (sapevate che qualcuno è riuscito a creare una parodia di Red Dead Online?), ma all'inizio vi conviene partire dalle basi. Prima di realizzare il vostro GDR dei sogni, infatti, sarebbe un'ottima idea concentrarsi sulle piccole cose. Potreste creare per esempio un albero, o una roccia ricoperta di muschio. Così facendo, imparerete a sfruttare tutte le funzioni dell'editor gradualmente.

Sfruttate le creazioni degli altri

Tenete sempre d'occhio il Sogniverso! È probabile che tra le creazioni della community ci sia già qualcosa di pronto che faccia al caso vostro. Prendete spunto dai lavori degli altri giocatori, oppure reamixateli per creare l'osteria medievale dei vostri sogni! Potete sfruttarli anche per capire come sono stati realizzati.

Entrate nella community

La community di Dreams è sempre attiva e disponibile. Da Reddit a Discord, passando per il topic di Dreams del forum di Everyeye, i giocatori del nuovo tool creativo di Media Molecuse non mancheranno di darvi utili consigli, e di aiutarvi in caso di necessità. Vi consigliamo inoltre di partecipare agli stream settimanali di Media Molecule il martedì e il giovedì alle 18:00 italiane per ricevere consigli direttamente dagli sviluppatori.

Perseverate

Non mollate mai! Sembra una frase fatta, ma tutti i creatori del Sogniverso hanno iniziato da zero, esattamente come voi. Non lasciate che le difficoltà iniziali vi scoraggino, e non abbiate mai paura di provare cose nuove. Spesso ci sono tantissimi modi per creare in Dreams, e il modo migliore di scoprirlo è sperimentare.

Base onirica

Arredate la vostra Base onirica! Questo è il luogo perfetto per imparare a posizionare gli oggetti nello spazio 3D. Contiene inoltre delle guide che permettono di ancorare gli elementi alla superficie, per creare e modificare la vostra creazione con più facilità.

Vi raccomandiamo infine di giocare mentre siete connessi alla rete (non è necessario l'abbonamento PS Plus), in modo da poter accedere a tutti i tutorial e alle risorse utili della community per padroneggiare le dinamiche di creazione. Per saperne di più sul titolo di Media Molecule, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dreams.