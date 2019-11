Dreams: la community ci mostra in video come ricreare il mondo sci-fi di Death Stranding

Nell'attesa che Media Molecule confermi o smentisca ufficialmente i leak sull'uscita di Dreams, la community del sandbox di PS4 attualmente in fase Early Access ci mostra in video come ricreare il mondo del kolossal post-apocalittico di Hideo Kojima sfruttando gli strumenti dell'editor di Dreams.

Il primo dei tre progetti di Dreams a tema Death Stranding ci viene proposto da un redditor che, sul popolare forum videoludico, mostra il suo "sogno digitale" incentrato su uno degli esseri d'ombra che popolano gli Stati Uniti post-apocalittici dell'avventura sci-fi di Kojima.

Nel secondo filmato, propostoci su YouTube da Bad Robo, possiamo invece notare l'incredibile livello di dettaglio raggiunto dal fan di Dreams servendosi degli strumenti di sviluppo integrati nell'ultimo titolo degli autori della serie di LittleBigPlanet.

Grazie al terzo e ultimo trailer dedicato a Death Stranding, invece, lo youtuber Martin Nebelong immortala i diversi passaggi compiuti per plasmare uno scenario ispirato alle evocative ambientazioni a mondo aperto dell'ultima esclusiva (solo temporale) di PlayStation 4.

Cosa ne pensate di questi progetti? Di recente, Media Molecule ha manifestato apertamente l'intenzione di realizzare una versione Pro di Dreams su PS5 con grafica migliorata e ulteriori strumenti legati all'editor, due aggiunte che, almeno in teoria, dovrebbero essere proposte in via del tutto gratuita (o con un forte sconto) per chi sta partecipando all'attuale fase Early Access.