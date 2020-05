Dreams: i consigli di Naughty Dog e Insomniac Games per creare livelli

Nonostante le incredibili potenzialità dell'editor di Dreams, utilizzare i suoi strumenti di sviluppo può essere snervante per chi vi si avvicina per la prima volta e non ha ben chiaro l'approccio da adottare.

Diversi sviluppatori dei nuovi PlayStation Studios decidono così di correre in soccorso dei giocatori offrendo dei consigli e delle idee interessanti per iniziare la carriera da Creatori di Livelli nel Sogniverso dell'ultimo, ambizioso sandbox di Media Molecule.

Il nuovo filmato confezionato da Mark Healey di MM vede la partecipazione di numerosi artisti digitali, tra cui Dominic Robilliard e Jeff Sangalli di Pixel Opus, Ashley Swidowski (Character Artist di Naughty Dog), Russ Steve di Bend Studio e Jacinda Chew (Studio Art Director di Insomniac Games).

Ciascun autore regala degli spunti di riflessione agli utenti che si approcciano all'editor di Dreams per realizzare minigiochi originali e progetti interattivi con cui, magari, dare inizio alla propria carriera professionale nel mondo dell'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento digitale. Non è un caso, infatti, se alcuni creatori di contenuti di Dreams hanno ricevuto una richiesta di lavoro da parte di software house a caccia di talenti.