Dreams continua a crescere: tutte le novità dell'Aggiornamento Musicale

I ragazzi di Media Molecule ci informano dalle pagine del PlayStation Blog che è in arrivo l'Aggiornamento Musicale di Dreams, un ricco update che introdurrà tanti strumenti musicali e brani per creare livelli ancora più originali.

Come tutti gli altri elementi ingame integrati in questi mesi dagli sviluppatori inglesi, anche le aggiunte previste dall'Aggiornamento Musicale saranno accessibili gratuitamente da chi possiede già il titolo.

Se l'ultimo "major update" ha introdotto in Dreams la Realtà Virtuale di PS VR, questo nuovo update si focalizzerà sull'esperienza sonora per aggiungere moltissimi strumenti ed elementi inediti per progettare i propri livelli e minigiochi.

L'Aggiornamento Musicale di Dreams, nella fattispecie, porterà in dote centinaia di nuovi strumenti orchestrali, dei sintetizzatori inediti e nuovi kit di batterie, chitarre, pianoforti e altro. Ci sarà spazio anche per delle Collezioni ancora più ricche, da cui attingere liberamente per velocizzare la realizzazione dei livelli.

I più esperti saranno poi felici di sapere che l'update in questione comprenderà anche dei campi a effetto più profondi, con funzioni come la Sincronizzazione Tempo, il pulsante LFO Bipolare e l'Altezza nella regolazione delle opzioni. Non mancheranno infine i nuovi brani musicali già composti, decine di clip aggiuntive con loop preimpostati e un generale ribilanciamento di tutte le funzioni audio dell'editor di livelli, anche in versione PS VR.

Il download dell'update musicale di Dreams dovrebbe essere disponibile a partire da domani, mercoledì 7 ottobre. Se volete saperne di più sull'esclusiva PS4, vi riproponiamo la nostra recensione di Dreams.