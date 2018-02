Dreams: la Create Mode riceverà il supporto a PlayStation VR

Parlando ai microfoni di EDGE,ha confermato che la modalità creativa di Dreams riceverà il supporto aper permettere ai giocatori di visitare i mondi degli altri utenti in realtà virtuale. La feature verrà resa disponibile dopo il lancio del gioco.

"La Create Mode sarà completamente compatibile con la VR (non al lancio, come abbiamo già detto, ma solo a un certo punto dopo l'uscita del gioco). In questo modo i sogni degli altri utenti saranno giocabili in realtà virtuale." dichiara Media Molecule in un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di EDGE.

Dopo l'uscita di Dreams fissata nel corso del 2018 su PS4, dunque, sarà possibile utilizzare PlayStation VR nella Create Mode, così da visitare in realtà virtuale le creazioni degli altri giocatori. Una feature molto interessante che farà senz'altro piacere ai possessori del visore Sony.