Dreams debutta nella Top 10 inglese, FIFA 20 resiste al primo posto della classifica

Dreams e Yakuza Remastered Collection sono state le principali uscite retail della scorsa settimana, come se la sono cavata i due giochi al debutto nel Regno Unito? Entrambi sono entrati in Top 10, con la raccolta SEGA capace di conquistare l'ultimo gradino del podio.

FIFA 20 resta saldamente in testa seguito da Call of Duty Modern Warfare mentre al terzo posto troviamo come detto Yakuza Remastered Collection.

Top 10 UK 17 febbraio 2020

FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Yakuza Remastered Collection Star Wars Jedi Fallen Order Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Dreams Luigi's Mansion 3 NBA 2K20

Dreams debutta in ottava posizione, un risultato non particolarmente esaltante per una esclusiva PlayStation ma il gioco sembra aver venduto particolarmente bene in formato digitale. Darksiders Genesis debutta invece alla posizione numero 11 mentre Street Fighter V Champion Edition occupa la posizione numero 37.

In classifica si riaffacciano Star Wars Jedi Fallen Order, GTA V, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3 e NBA 2K20, risultati favoriti dai tagli di prezzo applicati dai rivenditori britannici. Zombie Army 4 scende alla posizione numero 24 (in calo del 61% rispetto alla settimana precedente) mentre Ring Fit Adventure scende dalla posizione 4 alla 30.