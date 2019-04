Dreams è ora disponibile in Early Access su PlayStation 4

Come annunciato dal team di sviluppo sul proprio account ufficiale Twitter, Dreams Creator Early Access è appena arrivato sul PlayStation Store. La particolare esclusiva sviluppata dai creatori di Little Big Planet sarà infatti disponibile in Accesso Anticipato per i prossimi mesi.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, Dreams è un profondissimo editor che permetterà agli utenti di creare esperienze di vario tipo e condividerle proprio come accadeva con il titolo a base di Sack Boy. Il costo del gioco è di 29,99€ e al momento è possibile acquistarlo esclusivamente nella versione digitale. Come riporta inoltre lo store PlayStation, il gioco occupa solo 2.61 GB di spazio sul vostro hard disk.

Ovviamente non è da sottovalutare il fatto che il titolo sia attualmente in sviluppo e, come ci ricorda la pagina del gioco sul PS Store, prima del lancio ufficiali potrebbero verificarsi problemi di vario genere. Non si esclude infatti la possibilità che i livelli creati possano essere cancellati, che il gioco possa subire grosse modifiche o che i limiti di archiviazione dei dati possano essere alterati. Si tratta di situazioni improbabili ma che, proprio come avviene su Steam, vanno precisate per chiarire il concetto di Early Access, con il quale gli utenti Sony non hanno grande familiarità.

Sapevate che secondo Media Molecule il gioco ispirerà una nuova generazione di sviluppatori? Pare inoltre che la beta di Dreams abbia avuto un discreto successo e, a dimostrarlo, è un'infografica pubblicata dagli sviluppatori. Nel caso voleste sapere di più sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima e uno speciale sugli studi di Media Molecule.